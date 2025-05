TIM distribui pin que bloqueia celulares para show de Lady Gaga

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) – Depois de marcar presença no Festival de Verão de Salvador e no Carnaval, a TIM levará sua solução de segurança TIM Block Pin para um novo grande evento: o show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O broche tecnológico desenvolvido pela operadora permite o bloqueio automático do celular à distância em caso de perda ou roubo, oferecendo mais tranquilidade para quem vai curtir o espetáculo na orla.

Compatível com smartphones Android e iOS, o dispositivo pode ser usado por clientes de qualquer operadora. Basta fazer o download gratuito no celular, conectá-lo ao broche via Bluetooth e seguir as instruções do app. Em poucos minutos, o aparelho está protegido e, caso seja afastado por cerca de 10 metros, um alarme sonoro é emitido nos dois dispositivos, e a tela do smartphone é automaticamente bloqueada, impedindo o acesso ao conteúdo.

A distribuição gratuita do TIM Block Pin foi realizada na última sexta-feira (2), na loja da TIM no Shopping Rio Sul, em Botafogo.

A operadora também preparou, em parceria com o portal Popline, uma área premium no restaurante Blue Note, com bar exclusivo e transmissão ao vivo do show de Lady Gaga, além de DJ antes e depois do espetáculo. (ANSA).