TIM discute 5G com parlamentares na Embaixada da Itália

SÃO PAULO, 10 DEZ (ANSA) – O CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola, se reuniu com parlamentares na Embaixada da Itália em Brasília, nesta terça-feira (10), para tratar sobre 5G.

O almoço teve as presenças da vice-ministra italiana das Relações Exteriores, Marina Sereni, que está em visita oficial ao país, do embaixador Antonio Bernardini, do presidente da Anatel, Leonardo Euler, de congressistas, incluindo o deputado Rubens Bueno, chefe do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Itália, e do CTIO da TIM, Leonardo Capdeville.

Segundo nota da operadora, Labriola “apresentou como será o futuro com o 5G e os desafios da nova tecnologia”. O executivo abordou o impacto dessa inovação na economia brasileira e sua contribuição para setores como saúde, educação e segurança.

Além disso, de acordo com a TIM, “apresentou os casos de uso da tecnologia na Itália e as experiências brasileiras realizadas em Campina Grande (PB), Santa Rita do Sapucaí (MG) e Florianópolis (SC)”.

O leilão do 5G pelo governo federal está previsto para o segundo semestre de 2020. (ANSA)