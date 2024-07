TIM conclui venda de rede fixa na Itália para KKR

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 1 JUL (ANSA) – O Grupo TIM concluiu nesta segunda-feira (1º) a venda de sua infraestrutura de rede fixa na Itália para a gestora de investimentos americana KKR, em operação avaliada em 22 bilhões de euros (R$ 132 bilhões), incluindo earn-outs.

A infraestrutura de rede fixa e as atividades no atacado foram transferidas para a FiberCop, empresa da qual a TIM detinha 58% das ações. Em seguida, todo o capital da FiberCop foi comprado pela Optics BidCo, companhia controlada pela KKR.

Com isso, o quadro de funcionários do grupo italiano caiu de 37.065 para 17.281 pessoas. Segundo nota da TIM, a relação com seu agora ex-braço de rede fixa será regulada por meio de um acordo válido por 15 anos, renovável por outros 15, e os serviços serão prestados a preço de mercado, sem compromisso mínimo de aquisição.

“A TIM continuará sendo a empresa de telecomunicações de referência na Itália e com maior infraestrutura, oferecendo serviços inovadores no fixo e móvel, a serviço de famílias, entes públicos e empresas”, disse o CEO do grupo, Pietro Labriola.

O objetivo da TIM era se desfazer da infraestrutura de rede fixa para reduzir o endividamento – estimado em 25,6 bilhões de euros no fim de 2023 – e se concentrar nos serviços, incluindo a lucrativa filial brasileira.

“A conclusão da operação é fruto de dois anos e meio de trabalho, que serviram para realinhar a gestão da TIM e identificar as soluções que nos permitirão enfrentar os próximos desafios”, acrescentou Labriola.

Já o ministro das Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, disse que a operação é “a primeira peça de um quebra-cabeças para solucionar problemas históricos deste país” – o governo também participa do negócio e terá até 20% da nova empresa de rede fixa. (ANSA).