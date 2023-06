TIM caminha para negociações exclusivas com KKR sobre rede fixa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 14:01 Compartilhe

MILÃO, 19 JUN (ANSA) – O Grupo TIM caminha para abrir negociações exclusivas com a gestora de recursos americana KKR para a venda de sua operação de rede fixa e fibra ótica.

Segundo informações de bastidores, a análise do comitê de partes correlatas apontou que eventuais entraves de concorrência no caso de aceitar a oferta do banco de investimentos italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e da gestora Macquarie não foram resolvidos.

O conselho de administração da TIM se reúne nesta segunda-feira (19) para uma primeira avaliação das duas ofertas.

Enquanto a KKR colocou na mesa 23 bilhões de euros, o consórcio CDP-Macquarie propôs 19 bilhões.

Os dois concorrentes chegaram a apresentar uma proposta inicial pela rede fixa da TIM, que considerou ambas inadequadas e deu até o último dia 9 de junho para a apresentação de novas ofertas.

A negociação engloba a Sparkle, empresa de fibra ótica do Grupo TIM, enquanto a dupla CDP-Macquarie é dona da concorrente Open Fiber. (ANSA).

