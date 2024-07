TIM Brasil recebe selo de inclusão e diversidade pelo 2º ano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 JUL (ANSA) – A TIM Brasil recebeu pelo segundo ano consecutivo o Selo Equidade BR, reconhecimento promovido pelo Instituto +Diversidade e pela Human Rights Campaign e que premia ações em prol da inclusão no ambiente corporativo.

A notícia foi divulgada durante a feira DiverS/A, em São Paulo, quando foram apresentados os resultados da terceira edição da pesquisa HRC Equidade BR – Melhores Empresas para Pessoas LGBTQIA+ Trabalharem.

“Estamos orgulhosos por mais esta conquista, que reafirma o nosso compromisso e mostra a consistência da nossa atuação em prol da inclusão de toda a comunidade LGBTI+”, disse Alan Kido, gerente executivo de diversidade e inclusão da TIM.

“Trabalhamos continuamente para criar um ambiente interno onde as pessoas possam ser autênticas, se desenvolver e evoluir na carreira, além de contribuirmos para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e livre de preconceitos” acrescentou.

A operadora também foi reconhecida como uma das melhores empresas de telecomunicações para pessoas LGBTI+ trabalharem no Brasil, com nota máxima. A avaliação é feita com base nas respostas para cerca de 50 perguntas, acompanhadas de evidências comprobatórias.

Em 2024, a TIM também conquistou a certificação da GPTW LGBTI+, entrando no ranking das empresas brasileiras que desenvolvem práticas inovadoras para o acolhimento de profissionais da comunidade.

A companhia também lançou o Programa Carreiras de Orgulho, que contempla ações educativas e de desenvolvimento para empoderar e potencializar o percurso de evolução de colaboradores LGBTI+, comunidade que correspondia a 12% de seu quadro de funcionários em 2023. (ANSA).