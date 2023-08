TIM Brasil dobra lucro no segundo trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2023 - 9:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 1 AGO (ANSA) – A TIM Brasil fechou o segundo trimestre de 2023 com crescimento de 104% no lucro líquido normalizado, que chegou a R$ 638 milhões, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado aumentou 17,2%, atingindo R$ 2,9 bilhões, com margem recorde de 49,7% (+3,4 pontos sobre 2022), enquanto a receita líquida normalizada avançou 9,2%, para R$ 5,9 bilhões, com alta de 9,7% no faturamento com serviços móveis, para R$ 5,4 bilhões.

“Combinamos as melhores ofertas com a melhor e maior rede móvel do Brasil, e isso vem sendo fundamental para o sucesso do nosso desempenho”, disse Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil.

No segundo trimestre, a receita média por usuário dos serviços móveis cresceu 13%. “A percepção do cliente evolui e nos motiva a seguir inovando e trabalhando para a excelência do serviço”, acrescentou Griselli.

Considerando o primeiro semestre inteiro, a receita avançou 14,4%, para R$ 11,5 bilhões, na comparação com igual período do ano passado, enquanto o Ebitda e o lucro cresceram 19,9%, para R$ 5,5 bilhões, e 46,9%, para R$ 1,1 bilhão, respectivamente.

