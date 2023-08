TIM Brasil cogita resultados acima do esperado no resto do ano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 1 AGO (ANSA) – Com resultados além das expectativas no segundo trimestre, a TIM Brasil disse nesta terça-feira (1º) que pode seguir entregando números acima do esperado no restante do ano.

O desempenho positivo da filial brasileira teve repercussão inclusive na Bolsa de Valores de Milão, onde as ações da matriz Telecom Italia avançaram 1,52%, apesar de uma queda de 0,97% do índice Ftse MIB.

“Hoje sinalizamos [na conferência de resultados] que estamos vendo algumas oportunidades de upside”, disse o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, em coletiva de imprensa nesta terça.

A operadora encerrou o segundo trimestre com alta de 104% no lucro, de 17,2% no Ebitda e de 9,2% na receita, sempre em comparação com igual período do ano passado, mas Griselli também destacou a importância do fluxo de caixa livre, que totalizou R$ 529 milhões, melhora de mais de R$ 1 bilhão em relação a 2022.

“Existe a possibilidade de entregar um resultado acima do que estávamos esperando”, reforçou o CEO, lembrando que isso também depende de fatores fora do controle da TIM, como aqueles ligados ao ambiente macroeconômico. (ANSA).

