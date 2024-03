TIM aprova plano industrial e anuncia metas até 2026; em Milão, ação tomba 10%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 9:12 Para compartilhar:

A TIM (antiga Telecom Italia) aprovou o lançamento de um plano industrial e anunciou metas financeiras de lucro, receita e redução de dívida até 2026, segundo comunicado divulgado na noite de quarta-feira (6). As projeções foram lançadas simultaneamente com a publicação de uma revisão dos resultados corporativos de 2023. Por volta das 8h35 (de Brasília), a ação da companhia de telecomunicações italiana tombava 10% na Bolsa de Milão.

De acordo com a TIM, o objetivo do novo plano industrial é aumentar os lucros e a receita pelos próximos três anos, além de reduzir o nível atual de dívida líquida. O projeto envolve vendas planejadas de suas redes domésticas de linhas fixas, o que diminuirá a estrutura da empresa e poderá reduzir a taxa de endividamento entre 1,6 a 1,7 vez até 2026.

Com o plano, a TIM projeta crescimento de 3% na receita anual entre 2023 e 2026, além de avanço anual de 8% no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no mesmo período. Especificamente para 2024, a previsão de crescimento da receita é de 3% a 4%, enquanto a do Ebitda é de 8% a 9%.

Em 2023, a TIM teve prejuízo líquido de 1,4 bilhão de euros, que considera o impacto de despesas líquidas não recorrentes de 680 milhões de euros, conforme dados revisados. Em 2022, no entanto, a empresa havia registrado prejuízo bem maior, de 2,9 bilhões de euros. Já a receita cresceu 3,2% na comparação anual, a 16,3 bilhões de euros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias