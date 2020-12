TIM aprova criação de uma nova empresa de fibra ótica, a FiberCo

O conselho de administração da TIM aprovou a criação de uma nova empresa para prestação de serviços de infraestrutura para internet residencial de banda larga por meio de fibra ótica, chamada de FiberCo. Em comunicado, a operadora afirma que levou em conta estudos e propostas não-vinculantes recebidas.

O objetivo é criar um veículo aberto de infraestrutura de fibra ótica com um parceiro estratégico que será sócio na FiberCo. A empresa vai atuar no mercado de atacado podendo prestar serviços de conectividade em fibra, inclusive de transporte, para as operadoras do mercado. A TIM será cliente âncora.

