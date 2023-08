TIM anuncia parceria com Microsoft para beneficiar startups

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 31 AGO (ANSA) – A TIM anunciou uma colaboração com a Microsoft para uma oferta diferenciada de serviços, na tentativa de beneficiar startups residentes no Cubo Itaú, um dos mais relevantes hubs de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina.

A operadora utilizará o programa “Microsoft For Startups Founders Hub” em uma iniciativa que permitirá que empresas selecionadas tenham um espaço para testar, aprimorar e usar serviços em nuvem, além de conseguir acelerar o processo de desenvolvimento, teste e entrega ao cliente final.

A parceria também será uma oportunidade de explorar um extenso portfólio de serviços e dispositivos voltados para a tecnologia 5G e Internet das Coisas (IoT), bem como acelerar aplicações, especialmente para o mercado corporativo (B2B).

O programa customizado pela TIM e pela Microsoft oferece desde créditos do Microsoft Azure até networking, conhecimento e benefícios para ajudar a resolver os desafios das startups. A iniciativa prevê, inicialmente, a entrada de projetos voltados para a tecnologia 5G.

Segundo Renato Ciuchini, VP de Novos Negócios e Inovação da TIM Brasil, a colaboração entre a TIM e a Microsoft se torna um diferencial para startups que pretendem ampliar sua oferta de soluções 5G ao mercado.

“Estamos conciliando inovação e negócios em um mesmo ambiente.

Temos objetivos bastante claros em nossa atuação no Cubo: aproximar-se das startups, fomentar novos projetos e iniciativas 5G, identificar novos parceiros com potencial de negócios, novas tecnologias e assim, ampliar a presença da TIM em diferentes mercados”, afirmou o executivo.

Para Ricardo Fernandes, vice-presidente de Enterprise Business da Microsoft Brasil, o objetivo da companhia é “apoiar a evolução do segmento de telecomunicações no país e alavancar o potencial do 5G para criar inovações, ainda mais nesta nova era da Inteligência Artificial”.

“Temos muitas empresas com ideias promissoras e nosso objetivo é auxiliar esses negócios a se desenvolverem com o apoio da tecnologia. As selecionadas terão acesso a recursos gratuitos em ferramentas da Microsoft para desenvolverem suas soluções, além de mentorias especializadas”, concluiu Fernandes. (ANSA).

