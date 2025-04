TIM anuncia parceria com IP Canoas após inundações de 2024

SÃO PAULO, 28 ABR (ANSA) – A TIM anuncia uma parceria com a concessionária de iluminação pública IP Canoas, no Rio Grande do Sul, que permitirá “levar tecnologia de iluminação pública inteligente à cidade, uma das mais afetadas pelas inundações de 2024”.

A operadora informou que participa da iniciativa com a solução TIM Smart Lighting, que permite o acompanhamento em tempo real do consumo, controle de luminosidade e manutenção preventiva, o que, segundo ela, “garante redução de custos operacionais para a administração municipal”.

Ainda de acordo com a empresa, o projeto contempla a modernização de mais de 30 mil pontos de iluminação em áreas estratégicas do município, que serão entregues em junho deste ano.

“A modernização da iluminação pública vai muito além da economia de energia. A TIM tem ampliado sua experiência nesses projetos para fomento ao desenvolvimento das cidades inteligentes, contribuindo para a melhoria na vida das pessoas”, afirmou Paulo Humberto Gouvea, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil.

A parceria foi celebrada por Daniella Cordeiro, diretora operacional da IP Canoas.

“Canoas será a primeira cidade de seu porte a ter 100% dos pontos de iluminação pública modernizados com telegestão, e isso nos dá muitas possibilidades de tornar Canoas uma cidade não só mais iluminada, mas também mais segura, sustentável e inteligente”, comentou Cordeiro.

Já para o prefeito do município, Airton Souza, “a parceria representa um marco importante para a reconstrução e o futuro” da localidade.

“Após os desafios enfrentados com as enchentes de 2024, modernizar a iluminação pública com tecnologia de ponta é um passo decisivo rumo a uma cidade mais segura, eficiente e preparada para o futuro. É uma conquista para toda a população canoense”, avaliou Souza. (ANSA).