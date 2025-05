TIM abre flagship na Oscar Freire para promover experiências

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) – A TIM escolheu a concorrida Rua Oscar Freire, em São Paulo, para inaugurar sua nova flagship no Brasil, com o objetivo de reforçar o compromisso da marca com inovação, experiência e relacionamento com o consumidor. Inspirada no novo posicionamento “Você Pode Tudo”, a loja, com 350 metros quadrados distribuídos em dois andares, foi desenvolvida pelo Estúdio Jacarandá e traz ambientes como um estúdio para podcasts e pocket shows, espaço gamer e casa conectada, café TIM, além de um jardim de inverno integrado a uma área de degustação.

Segundo Fabio Avellar, vice-presidente de receitas da TIM, a nova loja, que tem uma jornada de atendimento 100% virtual, marca uma virada na forma como a operadora passa a encarar o varejo físico.

“Nossa ideia foi ir além da venda e criar um espaço que mistura tecnologia, cultura e experiência. Queremos que as pessoas entrem aqui para descobrir, interagir, se inspirar”, afirmou.

Para o executivo, a escolha da Oscar Freire, uma das ruas mais emblemáticas de São Paulo, também reforça o novo posicionamento da TIM. “É um endereço à altura do que queremos entregar: inovação com propósito, proximidade com o cliente e um convite para experimentar, de fato, o que é estar conectado com o futuro.” Além da flagship, a companhia vai ampliar sua capilaridade no estado de São Paulo com 30 novas lojas em cidades como Diadema, Guarulhos, Jundiaí, Mauá, Osasco, Santo André, São José dos Campos, Guarujá, Praia Grande, Indaiatuba e Valinhos. (ANSA).