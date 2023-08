Tiktoker Khaby Lame vira jurado em programa de TV na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 17:50 Compartilhe

ROMA, 29 AGO (ANSA) – Khaby Lame, o tiktoker mais acompanhado do mundo, participará da nova edição do “Italia’s Got Talent”, na plataforma de streaming Disney+, a partir do próximo dia 1º de setembro.

O jovem será um dos quatro jurados do programa, junto com a também estreante Elettra Lamborghini, e os veteranos Frank Matano e Mara Maionchi. A apresentação da produção será confiada ao consagrado casal formado por Aurora e Fru dei The Jackal.

Originário de Dakar, no Senegal, Lame está com 23 anos e conquistou a internet após compartilhar vídeos satirizando tutoriais que ensinam métodos complicados. Em suas publicações, no entanto, Lame reage, de forma irônica, e mostra como é possível fazer as coisas de maneira simples, mas permanece em silêncio.

Com mais de 160 milhões de seguidores, o tiktoker vive na cidade de Chivasso, na região de Turim, e conseguiu se tornar cidadão italiano no ano passado.

Durante coletiva de imprensa para lançar o programa, ele foi questionado sobre como será ter que “fazer ouvir a sua voz”, tendo em vista que está acostumado a atuar silenciosamente. “O silêncio é uma linguagem universal, é acessível a todos. Com esta experiência, sinto que cresci, nunca julguei ninguém. Às vezes é preciso fazer e é doloroso. Não quer dizer que você não possa fazer nada na vida”, respondeu.

Por fim, Lame enfatizou que espera que todas as pessoas consigam rir com o programa e citou o ator Tom Cruise entre as personalidades internacionais que o impressionam. “Ele é muito humilde, mas sobretudo porque, como eu também, era disléxico”, concluiu. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias