Tiktoker é apontada como pivô da separação entre Sabrina Carpenter e Barry Keoghan; saiba quem é

Após a separação de Sabrina Carpenter e Barry Keoghan ser confirmada pela revista People nesta terça-feira, 3, Breckie Hill surge como uma possível pivô do fim do romance. A influenciadora digital faz sucesso no Tiktok, e também chama atenção como criadora de conteúdo adulo na plataforma OnlyFans.

Fontes próximas ao casal afirmaram que “ambos são jovens e focados na carreira, então decidiram dar um tempo”. Com o fim abrupto, teorias sobre motivos para a separação começaram a circular na internet, com uma em específico ganhando cada vez mais força.

O rumor envolvendo Breckie surgiu após a página de fofoca DeuxMoi postar a mensagem anônima: “Na noite de encerramento de sua maior turnê até agora em Los Angeles, ele [Berry] estava ocupado se aconchegando no San Vincente Bungalows com uma influenciadora loira e semi-famosa de Los Angeles (que é particularmente fã do TikTok)”.

Dias depois, fãs do ex-casal começaram a notar que a loira estava republicando vídeos que alimentavam a história. Em uma das postagens a legenda diz: “Foi confirmado que Barry traiu Sabrina com influenciadora do TikTok Breckie Hill, quando Sabrina estava encerrando seus últimos shows em sua turnê Short N Sweet. Em vez de comparecer ao show, Barry foi visto em público com a influenciadora”.

Até o momento, nenhum dos artistas se pronunciou oficialmente e dias depois dos rumores ganharem força nas redes sociais, Keoghan foi visto pela primeira vez no set de “Crime 101″, longa policial previsto para lançamento em 2025.

