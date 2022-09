Tiktoker de 21 anos morre após acidente de paraquedas no Canadá

Da Redação 03/09/2022 - 6:06 Compartilhe

A estudante e tiktoker Tanya Pardazi, de Toronto, no Canadá, morreu aos 21 anos em um acidente enquanto realizada um salto em uma aula do curso de paraquedismo. As informações são do site Splash, do UOL.







Segundo amigos da influenciadora, ela morreu em 27 de agosto, enquanto fazia seu primeiro salto solo de paraquedas com a empresa Skydivve Toronto, em Innisfil, em Ontário.

De acordo com a empresa, a estudante “demorou a acionar o paraquedas principal e ficou sem o tempo ou a altitude necessária para o paraquedas reserva inflar”.

Tanya tinha mais de 100 mil seguidores no TikTok e cursava graduação em filosofia, além de ter sido semifinalista do concurso Miss Canadá.