Tiktoker compartilha luta contra câncer de tireoide com seguidores

Amanda Lavorato, famosa no Tiktok, usou a plataforma para conscientizar os seguidores sobre câncer de tireoide. A influenciadora compartilhou na rede social sua luta contra a doença no formato de um guia, mostrando o passo a passo para acabar com o problema.

Diagnosticada com o câncer no fim de 2021, Amanda fez uma cirurgia para remover o tumor. “A palavra câncer chega pelos ouvidos rasgando os tímpanos e atravessando sua alma, termina como um soco no estômago e um transe na mente. Eram exames de rotina, ‘sem pressa’ – disse a médica – um nódulo na tireoide é extremamente comum. Vamos para a biópsia por desencargo de consciência”, explicou em vídeo.

“Então fui, por desencargo, eu repetia para mim quantas vezes precisasse, mas dentro de mim algo me cochichava que não receberia uma boa resposta, ignorei, deve ser minha ansiedade mascarada de intuição. Positivo para malignidade, carcinoma papilífero, eles disseram. De início, o mundo apenas ficou abafado e eu quieta, travada, tudo estava devagar, dos carros na rua até minha respiração. Até ali, eu não sabia de nada além da palavra câncer, não sabia das estatísticas, tratamentos, histórias, nada. Apenas da palavra câncer, e eu estava com aquilo”, completou.

Confira um vídeo que Amanda postou no Instagram falando sobre a doença:

