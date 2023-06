Tiktoker Carl Eiswerth morre em acidente de carro nos EUA aos 35 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 18:37 Compartilhe

O tiktoker Carl Eiswerth morreu vítima de um acidente de carro, aos 35 anos. De acordo com o site TMZ, a mãe do influenciador, Janet, teria informado que o acidente aconteceu na última terça-feira (13), na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Carl Eiswerth morreu no local. Segundo Janet, ele estava sentado no banco do passageiro em companhia de um amigo quando os dois foram atropelados por outro veículo ao passar por um cruzamento.

A família agora está planejando transmitir ao vivo o velório para que os seguidores possam acompanhar.

A página de Carl reunia vídeos de humor através dos quais ele apresentava o seu dia a dia. Após o anúncio da morte, o perfil do tiktoker alcançou 500 mil seguidores.

Os parentes ainda não informaram o que pretendem fazer com a conta dele TikTok.

Uma semana antes do acidente, Carl havia feito um apelo por ajuda financeira através de um vídeo.

“E aí, TikTok? Eu odeio pedir ajuda, mas esta vai ser minha última vez pedindo algo. Só preciso de alguns dólares para me ajudar a pegar minha scooter no sábado, quando for ao parque de diversões. É tudo o que peço. Uma ajudinha”, disse.

