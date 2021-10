Tiktoker acorda com um seio menor que o outro e vídeo viraliza

Abbie Herbert, uma influenciadora do TikTok que mora nos Estados Unidos, assustou os seguidores da rede social ao mostrar uma coisa muito estranha que aconteceu com ela. A jovem acordou com um seio muito maior que o outro, isso porque sua filha recém nascida, Poppy, tem preferência por um dos peitos da mãe para mamar.

+ Luan Santana encontra cobra em sua mansão e aciona equipe de emergência

+ César Tralli chora ao deixar SP1 e é aplaudido por equipe

“Esta é uma das coisas que ninguém te conta quando você dá à luz”, disse ela no vídeo. “Eu disse: ‘Garota, o lado direito é seu. Você o ama, então ele é seu'”, completou. O que ela não esperava é que isso fosse resultar em uma mudança drástica no tamanho de seus seios. “Alguém esqueceu de me avisar o que poderia acontecer caso eu deixasse a minha bebê se alimentar em apenas um dos seios. Este está duro como uma pedra, não é implante, é só meu seio. E esse está ‘desaparecendo’ – isso é normal? Nunca vai voltar? Alguém, ajuda?”, finalizou a influencer.

Confira:

Saiba mais