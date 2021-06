TikTok vai transmitir jogos da série C do Brasileirão e conteúdos exclusivos da competição DAZN vai sublicenciar parte dos jogos ao vivo para o TikTok e será responsável pela produção e narração das partidas na rede social

O TikTok acaba de anunciar uma parceria com a Série C do Campeonato Brasileiro para 2021 e 2022. A terceira divisão do Brasileirão, que promete fortes emoções para as 20 equipes que buscam o título e uma vaga na segunda divisão da competição, vai até o dia 21 de novembro.

+Veja a tabela da Série C do Brasileirão!

– Com essa parceria, o TikTok consegue trazer esse conteúdo de futebol tão buscado em todo o país ao vivo e gravado e se reafirma como um lar para todos os fãs. Estamos muito animados com as possibilidades que esta parceria nos trará e com o que ela representa – afirma Harish Sarma, head global de Desenvolvimento de Negócios de Conteúdo do TikTok.

Para a atual temporada, o TikTok se junta às plataformas de streaming DAZN e TV NSports e o canal de TV Band na transmissão ao vivo dos jogos do campeonato. A cada final de semana, uma das principais partidas será transmitida ao vivo, gratuitamente, para todo Brasil, pelo TikTok.

Como detentor dos direitos de transmissão da Série C, o DAZN continua oferecendo grande parte dos jogos de forma exclusiva na plataforma de streaming por assinatura. Através de um acordo, o DAZN vai sublicenciar parte dos jogos ao vivo para o TikTok e será responsável pela produção e narração das partidas no TikTok. A primeira transmissão será neste sábado, 19 de junho, com a partida entre Paysandu e Volta Redonda às 17:00.

E MAIS:

Além dos destaques dos jogos ao vivo, o TikTok também transmitirá entrevistas e alguns conteúdos exclusivos para os usuários do aplicativo, com acesso aos times, jogadores e fãs da série C. O TikTok lançará, ainda, uma funcionalidade exclusiva para integrar o conteúdo ao vivo dos jogos do campeonato com as reações dos fãs durante a partida.

Os usuários poderão votar pelo aplicativo no melhor jogador da partida, momento do jogo, dentre outras opções que serão apresentadas ao longo do campeonato. Todos os jogos ao vivo e outros conteúdos serão publicados no canal oficial da Série C no TikTok: https://www.tiktok.com/@brasileiraoc

– A Série C é um produto que tem evoluído como competição e produção de conteúdo. O perfil no TikTok, com vídeos e transmissões relevantes, será uma virada de chave importante para seguir com essa jornada. É fundamental ter uma presença digital sólida e relevante para os torcedores – afirma Douglas Lunardi, diretor de Comunicação da CBF.

O conteúdo sobre futebol tem crescido muito no TikTok em todo o mundo, com mais de 150 bilhões de visualizações em hashtags como #football #soccer, além de cerca de 10 bilhões de visualizações da hashtag #futebol.

No começo deste ano, o TikTok anunciou uma parceria com a UEFA Euro 2020 – a primeira vez que uma plataforma de entretenimento digital patrocinou um dos principais torneios da UEFA; e com os times norte-americanos, Portland Timbers e Portland FC.

Ainda este ano, no Brasil, a plataforma firmou também uma parceria com a Copa do Nordeste, maior competição regional do mundo, com o Campeonato Carioca, onde fez sua estreia em campeonatos do Sudeste e no estádio mais icônico do futebol brasileiro, o Maracanã e com a Copa do Brasil, que contou com ativações nos estádios a partir da terceira fase da competição, desafios no aplicativo e lives exclusivas na conta oficial do campeonato.

E MAIS:

Veja também