TikTok sai do ar nos EUA enquanto aguarda ajuda de Trump

WASHINGTON, 19 JAN (ANSA) – O aplicativo chinês TikTok saiu do ar nos Estados Unidos neste domingo (19), na esteira de uma lei que obriga a empresa a vender suas operações no país, porém a expectativa é de que o presidente eleito Donald Trump libere a plataforma após tomar posse nesta segunda-feira (20).

“Uma lei proibindo o TikTok entrou em vigor nos EUA.

Infelizmente isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto”, diz uma mensagem exibida aos usuários que tentam acessar a rede social.

“Temos sorte de que o presidente Trump tenha indicado que vai trabalhar conosco em uma solução para restabelecer o TikTok assim que ele tomar posse. Fiquem sintonizados”, acrescenta o texto.

A expectativa é de que o republicano assine uma ordem executiva para prorrogar em 90 dias o prazo para o TikTok encontrar um comprador para sua operação nos EUA.

Isso daria tempo para o governo americano negociar um acordo com a plataforma, que já indicou que não pretende abrir mão de seus ativos americanos. “Salvem o TikTok!”, exclamou o presidente eleito em sua rede social, a Truth, neste domingo.

Em 2024, o Congresso aprovou uma lei que dava até 19 de janeiro de 2025 para a empresa chinesa ByteDance, dona do app, vender a operação nos EUA para americanos, com o argumento de que a plataforma representa riscos à segurança nacional.

Trump, no entanto, se tornou fã do aplicativo, ao qual atribui o mérito de aproximá-lo de eleitores mais jovens, o que contribuiu para a vitória contra a democrata Kamala Harris nas eleições do ano passado.

O TikTok conta atualmente com mais de 170 milhões de usuários nos EUA, e muitos deles recorreram a outra plataforma chinesa, a Xiaohongshu, também chamada de RedNote e que escalou as listas de mais baixados no país. (ANSA).