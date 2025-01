TikTok restaura serviço nos EUA após postagem de Trump

O TikTok está restaurando seus serviços nos Estados Unidos depois que o presidente eleito, Donald Trump, disse que baixaria uma ordem executiva nesta segunda-feira, 20, dia de sua posse, para restabelecer a rede social. O republicano quer o aplicativo chinês passe ter 50% de propriedade americana.

“Em acordo com nossos provedores, o TikTok está em processo de restauração do serviço”, disse o TikTok em comunicado neste domingo, 19, agradecendo a Trump. A empresa diz que vai trabalhar com o novo presidente para uma solução de longo prazo.

Os comentários de Trump em sua rede social Truth Social neste domingo ocorreram depois que o TikTok saiu do ar nos EUA por decisão da Suprema Corte. Fonte: Dow Jones Newswires.