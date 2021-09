TikTok remove mais um ‘desafio’ depois de onda de vandalismo em escolas

Há um mês, o TikTok precisou tirar do ar o “desafio da caixa de leite”. Na “brincadeira”, as pessoas precisavam escalar pilhas enormes de caixas de leite. Por causa de protestos de médicos, o desafio saiu do ar. Em alguns casos, a situação resultou em ferimentos graves.

No entanto, a brincadeira foi mais longe. De acordo com reportagem do portal de notícias UOL, a nova situação já causou a destruição de escolas pelos Estados Unidos. Inspirados pelo desafio, jovens entupiram vasos sanitários de banheiros, quebraram espelhos e pisos e roubaram mobiliário, publicando tudo no TikTok.

Na semana passada, o TikTok emitiu um comunicado dizendo que baniu o conteúdo relacionado ao desafio. No entanto, alguns ainda continuam acessíveis. Em um deles chegou a ser compartilhado quase 27 mil vezes. Nele, o aluno remove uma pia ao som de música eletrônica.

