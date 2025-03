TikTok reforça controle parental sobre o tempo de menores na plataforma

A rede social TikTok, de propriedade do grupo chinês ByteDance, anunciou nesta terça-feira (11) que permitirá aos pais na União Europeia limitarem o tempo que os adolescentes passam no aplicativo.

Esta nova funcionalidade oferece aos pais a possibilidade de impor um intervalo ou limite de tempo diário aos filhos adolescentes diretamente de suas contas, através do modo chamado “conexão familiar”.

Semelhante ao que o Instagram, seu concorrente da americana Meta, oferece há vários meses, esta função “tempo de tela”, que bloqueia temporariamente o acesso ao aplicativo para adolescentes de 13 a 17 anos, não pode ser desativada, a menos que a decisão seja tomada por um adulto.

Nas próximas semanas, o aplicativo, que afirma ter mais de 175 milhões de usuários mensais na UE, também permitirá que os pais vejam quem seus filhos adolescentes seguem no TikTok, quem os segue de volta, além das contas que eles bloquearam.

A rede social também lançará o recurso “Meditação” para menores de 16 anos. A partir das 22h, o aplicativo será interrompido para oferecer exercícios de relaxamento acompanhados de música suave, que poderão ser desativados.

Na França, onde o TikTok tem mais de 25 milhões de usuários mensais, a Assembleia Nacional deve decidir esta semana se cria uma comissão para investigar os efeitos psicológicos do aplicativo em menores.

O grupo ressalta que emprega mais de 500 moderadores de língua francesa e mais de 6.000 em outros idiomas europeus. “É mais do que todas as outras plataformas juntas”, disse um porta-voz do TikTok em uma reunião com jornalistas em Paris.

Ele também indicou que, entre julho e setembro de 2024, a moderação na plataforma permitiu a eliminação de mais de 24 milhões de contas em todo o mundo suspeitas de serem gerenciadas por menores de 13 anos, idade mínima para usar o aplicativo.

Além disso, mais de 95% do conteúdo removido pela moderação é excluído em 24 horas, e quase 90% dos vídeos são excluídos antes de qualquer visualização, observou o TikTok.

kf/ac/jz/mb/jc/aa