TikTok promete combater proibição ‘inconstitucional’ nos EUA

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 23/04/2024 - 0:47 Para compartilhar:

A TikTok prometeu lutar contra qualquer lei que force sua controladora com sede na China a vender o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos ou enfrentará uma proibição nos EUA depois que a Câmara dos Representantes vinculou a proposta bipartidária a um pacote de ajuda crucial para a Ucrânia e Israel.

Michael Beckerman, chefe de políticas públicas do TikTok para as Américas, disse aos funcionários em um memorando após a votação de sábado que a proibição era inconstitucional e que o TikTok iria ao tribunal em um esforço para derrubá-la.

“Este é o começo, não o fim deste longo processo”, escreveu Beckerman no memorando, relatado pelo The Information.

“Na fase em que o projeto de lei for assinado, iremos aos tribunais para uma contestação legal”, disse ele.

O presidente Biden disse que assinaria a lei, que agora segue para o Senado, que pode aprovar a medida já na segunda-feira.

Beckerman disse que a proibição “inconstitucional” foi o resultado de um “acordo sem precedentes” firmado entre Mike Johnson, o presidente republicano da Câmara, e Biden.

Os republicanos da Câmara incluíram a proibição do TikTok em um pacote maior de ajuda externa que incluía assistência à Ucrânia, Israel e Taiwan.

O novo projeto de lei aumenta o tempo que a ByteDance tem para se desinvestir do TikTok. Inicialmente, o projeto da Câmara exigia que a empresa vendesse no prazo de seis meses após a entrada em vigor da lei.

A medida modificada, aprovada por 360 votos a 58, agora segue para o Senado após negociações que ampliaram o prazo de venda da empresa para nove meses, com possíveis três meses adicionais se a venda estiver em andamento.

“É lamentável que a Câmara dos Representantes esteja a usar a cobertura de importante assistência externa e humanitária para mais uma vez obstruir uma lei de proibição que atropelaria os direitos de liberdade de expressão de 170 milhões de americanos, devastaria 7 milhões de empresas e fecharia uma plataforma que contribui US$ 24 bilhões para a economia dos EUA, anualmente”, disse um porta-voz da TikTok ao The Post na segunda-feira.

Além de denunciar a proibição proposta, o TikTok também orientou mais uma vez seus usuários nos EUA a inundar seus senadores com telefonemas para se oporem à legislação.

Enquanto isso, o conselheiro geral da TikTok, Erich Andersen, que liderou as negociações da empresa com o governo dos EUA, disse aos colegas que pretende renunciar, de acordo com o The Information.

Em nota aos colegas executivos, Andersen disse que continuará em sua função por enquanto “até que a empresa esteja pronta para prosseguir com a transição para um novo líder e possamos ter certeza de que não haverá perda de foco e atenção.”

Andersen escreveu que pretende continuar na ByteDance como consultor jurídico após deixar o cargo de consultor jurídico.

A TikTok fez forte lobby contra a legislação, mas a ferocidade da resistência irritou os legisladores no Capitólio, onde existe uma ampla preocupação com as ameaças à segurança nacional dos EUA.

“Não vamos parar de lutar e defender vocês”, disse o CEO da TikTok, Shou Zi Chew, em um vídeo postado na plataforma no mês passado e direcionado aos usuários do aplicativo.

“Continuaremos a fazer tudo o que pudermos, inclusive exercendo nossos direitos legais, para proteger esta plataforma incrível que construímos com vocês.”