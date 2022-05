TikTok permitirá que criadores cobrem assinatura mensal

O TikTok anunciou nesta segunda-feira que começará a permitir que algumas contas populares na plataforma de vídeos curtos cobrem assinaturas por transmissões ao vivo.

Ferramentas semelhantes de monetização foram adicionadas a plataformas rivais, como Instagram e Facebook, que disputam o público das celebridades digitais.





“A assinatura LIVE é uma extensão dos nossos esforços para criar oportunidades diversificadas de monetização que se adaptem a uma variedade de necessidades dos criadores”, informou o TikTok em seu blog. Segundo a plataforma, a funcionalidade, que será introduzida nesta semana, estará disponível no momento apenas por convite e será expandida globalmente nos próximos meses.

Os criadores poderão mudar para um modo de bate-papo exclusivo para assinantes, “aumentando ainda mais a conexão pessoal entre os criadores e o público”, ressaltou a empresa.

Entre as vantagens de se tornar um assinante estão credenciais digitais e, em alguns casos, a possibilidade de controlar ângulos da câmera durante as transmissões ao vivo.

O TikTok anunciou no começo do mês um programa de compartilhamento da receita publicitária com os principais criadores de conteúdo presentes na plataforma, aproximando-se do modelo usado pela concorrência. “Começaremos a explorar nosso primeiro programa de participação na receita de publicidade com criadores, figuras públicas e editores de mídia”, informou a empresa.