TikTok passa a permitir publicações em texto

ROMA, 27 JUL (ANSA) – O aplicativo chinês TikTok seguiu a tendência do momento e passou a permitir que os usuários da plataforma possam criar publicações só com textos.

A novidade da rede social, que já está disponível no Brasil, surge como uma espécie de alternativa ao Twitter e Threads.

“Um novo formato de criação de conteúdo baseado em texto que amplia as possibilidades dos criadores compartilharem suas ideias e expressarem sua criatividade”, declarou o TikTok.

As publicações podem ser personalizadas com sons, figurinhas, hashtags e cores. O usuário também tem a possibilidade de alterar a fonte e até mesmo a disposição do conteúdo.

Essa atualização do TikTok chega poucos dias depois de o Twitter ter dado adeus ao passarinho azul. O novo logotipo da rede social do bilionário Elon Musk passou a ser um “X” em linhas brancas com fundo preto. (ANSA).

