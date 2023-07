TikTok lança app de streaming de música no Brasil e Indonésia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 11 JUL (ANSA) – Considerada uma rede social para adolescentes, o TikTok tem dominado o mercado de vídeos curtos e agora desafia o Spotify e a Apple Music com seu novo serviço de streaming de música.

A ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, anunciou o lançamento do aplicativo TikTok Music no Brasil e na Indonésia.

Por enquanto, ele será pago, sem opção gratuita e sem anúncios.

Os valores dos planos são a partir de R$ 16,90 na versão individual e R$ 26,90 na opção família, sendo que estudantes pagam metade. Já o pacote anual é R$ 159,90.

A plataforma por assinatura permite que os usuários sincronizem o serviço com suas contas do TikTok e ouçam, baixem e compartilhem músicas. Além disso, inclui catálogos de grandes gravadoras, incluindo Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music, e um recurso semelhante ao Shazam, que pode identificar a música que a pessoa está ouvindo.

O TikTok Music também permite reproduzir versões completas de músicas virais na plataforma, obter recomendações personalizadas de músicas, acessar letras em tempo real, criar listas de reprodução colaborativas com amigos, importar sua biblioteca de canções e encontrar produções por meio da pesquisa de letras.

O novo app ainda possui recursos sociais, com comentários e a capacidade de se conectar com outros entusiastas, e pode ser baixado nas lojas de aplicativos de celular.

Atualmente, não há informações sobre uma possível expansão do TikTok Music para outros países. “Estamos entusiasmados com as oportunidades do TikTok Music para fãs de música, artistas e a indústria, mas não temos mais notícias para compartilhar sobre planos futuros”, disse um porta-voz da empresa ao TechCrunch.

(ANSA).

