TikTok inicia verificação da idade dos usuários na Itália

ROMA, 9 FEV (ANSA) – A partir desta terça-feira (9), o aplicativo TikTok iniciou a verificação de idade dos usuários italianos. A rede social bloqueará o acesso dos perfis de quem tiver menos de 13 anos.

A decisão foi adotada em resposta ao pedido do Fiador para a Proteção de Dados Pessoais da Itália, após a morte de uma menina de 10 anos ser relacionada a um desafio da rede social.

Para os usuários que abrirem o aplicativo a partir de hoje (9), uma tela aparecerá pedindo para inserir a data de nascimento novamente. Apesar de ser uma verificação simples, o TikTok adotou um novo sistema de inteligência artificial para analisar a idade real das pessoas e evitar a entrada de menores de 13 anos.

A rede social, por ocasião do Dia da Internet Segura, lançou uma campanha sobre segurança online, que tem como objetivo explicar o funcionamento da plataforma, as configurações de privacidade e o sistema de conteúdo.

A nova medida do TikTok foi adotada após Antonella Sicomero, uma menina de 10 anos, ser encontrada morta asfixiada por amarrar um cinto no pescoço enquanto participava de um desafio na rede social. O caso ocorreu em Palermo e chocou toda a Itália.

Já em janeiro, a polícia de Florença denunciou uma influenciadora digital por publicar vídeos no TikTok incitando suicídio. Os conteúdos encontrados no perfil da mulher de 48 anos retratam diversos “desafios”. Em um deles, ela mostra um homem e uma mulher enrolando fita adesiva em volta da boca e do nariz para que não pudessem respirar. (ANSA).

