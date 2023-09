TikTok financiará acordos da Black Friday para enfrentar a Amazon

O TikTok está planejando impulsionar seu novo mercado online, o TikTok Shop, oferecendo grandes descontos para a temporada de compras de Natal, que começa em 27 de outubro, de acordo com um relatório da Bloomberg.

O popular site de vídeos sociais espera que, ao subsidiar descontos de até 50%, possa atrair a atenção dos compradores de fim de ano nos Estados Unidos, que tradicionalmente participam em grande número das grandes promoções oferecidas por varejistas como Amazon e Walmart todos os anos em novembro.

De acordo com a Bloomberg, um porta-voz do TikTok confirmou esses planos, indicando que as ofertas oficiais da Black Friday começarão às 20h do dia 23 de novembro, com promoções estendidas até a Cyber Monday, que ocorrerá de 28 a 30 de novembro.

O TikTok lançou recentemente o TikTok Shop nos Estados Unidos, proporcionando serviços de armazenamento e envio de produtos de vendedores por meio de seus próprios centros de atendimento.

Além disso, a plataforma introduziu um programa de afiliados para criadores que desejam vender produtos através de seus vídeos. A empresa tem como meta movimentar cerca de US$ 20 bilhões em produtos em todo o mundo este ano, e a temporada de feriados desempenhará um papel significativo nesse objetivo. Isso se deve ao fato de que, no ano passado, os consumidores dos Estados Unidos gastaram mais de US$ 20 bilhões em compras online durante a Black Friday e a Cyber Monday.

