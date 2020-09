TikTok anuncia série de lives para os fãs do futebol; confira as datas O aplicativo, líder para vídeos curtos no Brasil e no mundo, será palco a partir desta segunda-feira, 14 de setembro, da semana do #FutebolArte

A hashtag Futebol Arte, que já conta com mais de 130 milhões de visualizações, será a tag oficial da semana de shows esportivos no “Tik Tok”. O aplicativo, líder para vídeos curtos no Brasil e no mundo, será palco a partir desta segunda-feira, 14 de setembro, da semana do #FutebolArte.

Durante toda a semana, será exibida uma série de lives exclusivas em torno do futebol, para comemorar a parceria entre o TikTok e os atletas, clubes, criadores de conteúdo e os fãs do esporte. A semana também contará com uma live oficial da Copa do Brasil, GOLive, no dia 16/09, e um desafio exclusivo para quem gosta de bater uma bola. Stickers estarão disponíveis para que os usuários possam criar vídeos vinculados à hashtag #FutebolArte durante a semana e demonstrar seu apoio ao seu time do coração.

Dezenas de clubes brasileiros já participam da comunidade TikTok, estabelecendo uma conexão genuína com seus torcedores, seja por meio do compartilhamento de conteúdos sobre a rotina das equipes ou de participação nos challenges da plataforma.

– O TikTok é um ambiente para todos os tipos de pessoas e conteúdos. Agora os jogadores e clubes terão mais essa oportunidade de se conectarem com os seus fãs por meio de vídeos com temas ligados ao esporte, mas que também exploram outras perspectivas e geram uma experiência diferente para a sua audiência, mostrando o seu dia a dia, explorando o seu lado criativo e criando conteúdos autênticos que só o TikTok permite – explica Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok para a América Latina.

– É o casamento perfeito para a descontração que sempre esteve presente no mundo do futebol – completa.

Durante toda a semana, os usuários do TikTok terão acesso a um conteúdo exclusivo. Na 2a feira, Casimiro e Pedro Certezas, dupla do Esporte Interativo, estarão frente a frente para debater os confrontos entre Vasco e Botafogo. Na 3a feira, o Flamengo abrirá as portas de seu museu para uma visita interativa e os times do Corinthians e do Grêmio comemorarão seus aniversários com depoimentos e homenagens aos clubes.

No dia seguinte, o Sport mostrará tudo sobre o seu novo uniforme, o Palmeiras fará uma visita à sua Academia de Futebol e a Copa do Brasil realizará uma live para falar sobre os jogos da rodada. Na 5a feira, será a vez do Vasco da Gama, que mostrará todos os detalhes de seu icônico estádio São Januário e o clube Atlético-MG vai levar os torcedores para dentro da Cidade do Galo.

Ainda na 5a feira, o Remo fará um passeio histórico pelos momentos marcantes do time, conhecido como o Rei da Amazônia. No último dia de lives, os fãs torcedores poderão acompanhar o treino do Ceará para o confronto com o Red Bull Bragantino e, ainda, participar de um desafio criado pelo UOL Esporte. Por último, conheça a história e curiosidades da Libertadores da América com a equipe do 90 Minutos Brasil.

Confira a agenda completa:

Segunda-feira, 14/09

• Desafio #FutebolArte

• @EsporteInterativo – Casimiro e Pedro Certezas frente a frente para debater confrontos entre Vasco e Botafogo – 11h

Terça-feira, 15/09

• @Flamengo – Mengão abre as portas para uma visita interativa ao Museu do Flamengo – 18h

• @Corinthians – Timão celebra 110 anos de história com depoimentos e homenagens ao clube – 19h

• @Gremio – “Unidos para o que der e vier”: Grêmio comemora 117 anos e mostra homenagens ao clube – 20h

Quarta-feira, 16/09

• @PalmeirasOficial – Conheça a Academia de Futebol do Verdão! – 15h

• @sportrecife – Confira tudo sobre a nova camisa do Sport! – 18h

• @CopaDoBrasil – GOLive: Saiba tudo sobre a rodada da Copa do Brasil! – 20h

Quinta-feira, 17/09

• @Vasco – Veja todos os detalhes do icônico estádio São Januário – 15h

• @Atletico – Atlético-MG vai te levar para dentro da Cidade do Galo! – 16h

• @ClubeDoRemo – Conheça a história e momentos marcantes do Remo, o Rei da Amazônia! – 20h

Sexta-feira, 18/09

• @CearaSC – Acompanhe o treino do Ceará para o confronto contra o Red Bull Bragantino – horário a confirmar

• @UOLEsporte – Será que você consegue saber qual é o jogador? Participe deste desafio do UOL Esporte! – 16h

• @90minBrasil – Conquista das Américas – Conheça a história e curiosidades da Libertadores da América – 20h

