TikTok alarma os funcionários ao exigir o uso de app para rastrear presença no escritório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/09/2023 - 6:01 Compartilhe

A TikTok supostamente abalou seus funcionários nos EUA ao exigir o uso de um aplicativo interno chamado “MyRTO” para rastrear a presença no escritório – e alertar sobre as consequências para aqueles que não cumprirem a exigência.

A empresa, que pertence à ByteDance, com sede na China, enviou avisos na semana passada sobre o aplicativo, que rastreará a passagem de crachás de escritório enquanto a TikTok se prepara para promulgar um requisito de frequência mínima de três dias por semana em outubro, segundo o New York Times relatou, citando entrevistas com funcionários impactados.

+ Amazon ordena que funcionários se mudem para retornar ao escritório

Alguns trabalhadores teriam “expressado frustração e consternação” com a política da TikTok, que também exigirá que os funcionários expliquem seus “desvios” da exigência.

Os funcionários foram avisados ​​de que “qualquer desrespeito deliberado e consistente pode resultar em ação disciplinar” e poderia “impactar nas avaliações de desempenho”, disse o relatório. Os dados do crachá do escritório de cada funcionário poderão ser visualizados pelo supervisor e pela equipe de RH.

Os funcionários da TikTok teriam ficado “surpresos” com o tom estrito das comunicações sobre a política de retorno ao escritório, bem como com o uso de um aplicativo dedicado para monitorar o tempo gasto no escritório da empresa.

Um funcionário, que falou ao New York Times sob condição de anonimato, disse que o uso do aplicativo pela empresa “e as ameaças de punição eram desnecessários, e que os colegas agora estavam com medo das consequências do não cumprimento”.

“O objetivo final do MyRTO é fornecer maior clareza e contexto aos funcionários e líderes em relação às suas expectativas de RTO e horários no escritório, e ajudar a promover comunicações mais transparentes”, disse a porta-voz da TikTok, Jodi Seth, em um comunicado sobre o aplicativo.

A empresa tem cerca de 7.000 funcionários nos EUA e escritórios em várias cidades importantes, incluindo Nova York e Los Angeles.

Qualquer reação interna em relação à pressão de retorno ao cargo pode criar outra dor de cabeça para o TikTok, que tem lutado para evitar uma potencial proibição nos EUA nos últimos meses.

Legisladores de ambos os partidos alegaram que o TikTok representa um risco à segurança nacional, permite a disseminação de conteúdo prejudicial entre usuários adolescentes e fornece ao Partido Comunista Chinês acesso indevido aos dados pessoais confidenciais de milhões de americanos.

A empresa negou qualquer irregularidade e tomou medidas para amenizar as preocupações no Capitólio, incluindo a promessa de transferir todos os dados dos EUA para servidores gerenciados pela Oracle.

Conforme relatado pelo The Post, a pressão para a proibição do TikTok nos EUA parece ter esfriado antes das eleições de 2024, quando a empresa embarcou em uma ofensiva de charme, incluindo uma série de comerciais patrióticos.

A TikTok é uma das muitas empresas de tecnologia que irritou os funcionários ao promulgar requisitos de frequência no escritório.

O aplicativo de namoro LGBTQ Grindr perdeu quase metade de sua força de trabalho porque os funcionários pediram demissão depois que a empresa exigiu que eles se mudassem para um escritório central e trabalhassem no local dois dias por semana.

Os trabalhadores dizem que a exigência foi na verdade uma medida de retaliação depois de sinalizarem planos de sindicalização.

Noutros lugares, a Amazon tem enfrentado duras críticas internas sobre o seu plano de regresso ao trabalho, mesmo com o CEO Andy Jassy alertando que os trabalhadores que não cumpram o requisito provavelmente não terão futuro na empresa.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias