Tiger Woods espera corrigir “erros” em biografia definitiva

Tiger Woods está escrevendo um livro intitulado ‘Back’ (‘de volta’ em inglês), que o célebre golfista considera como sua biografia definitiva e espera que esclareça muitos dos “erros” e informações erradas divulgados sobre sua brilhante carreira.

“Fui o centro das atenções durante muito tempo, e devido a isso, houve uma série de livros, artigos e programas de televisão sobre mim, a maioria cheia de erros, especulações e incorreções”, disse Woods. “Este livro é minha história definitiva. Está em minhas palavras e expressa meus pensamentos. Descreve como me sinto e o que aconteceu na minha vida”.

Woods, de 43 anos, diz que está escrevendo a biografia com a colaboração de sua família, amigos e “círculo íntimo”. O livro será publicado pela HarperCollins Publishers L.L.C., com sede em Nova York, em uma data a ser definida.

O americano, que conquistou o Masters de 2019, seu 15° ‘maior’, diz que suas memórias vão cobrir seus dias como jovem prodígio do golfe e em seguida a ascensão até conquistar os quatro principais campeonatos.

Também vão explorar seus problemas pessoais e lesões, inclusive as quatro cirurgias nas costas que antecederam seu impressionante triunfo em Augusta National no início deste ano.

“Trabalhei constantemente e estou ansioso para escrever um livro que as pessoas queiram ler”, disse Woods, que planeja retornar ao golfe competitivo na próxima semana no Japão no Zozo Championship.

