Tiger Woods aceita convite especial para disputar o US Open

Tiger Woods, vencedor de 15 torneios ‘Majors’, aceitou o convite para jogar o 124º US Open no próximo mês em Pinehurst, anunciou a Associação de Golfe dos Estados Unidos (USGA) nesta quinta-feira (2).

A lenda do golfe, de 48 anos, tem enfrentado dificuldades para disputar torneios de 72 buracos depois de sofrer graves lesões nas pernas em um acidente de carro em 2021.

Mas Woods, tricampeão do Aberto dos Estados Unidos, disse que espera jogar uma vez por mês ao longo de 2024 e no mês passado terminou em 60º lugar no Augusta Masters, completando 72 buracos pela primeira vez desde 2022, quando retornou após o acidente.

“O US Open, nosso campeonato nacional, é um evento muito especial para o nosso esporte e ajudou a definir minha carreira”, disse Woods em um comunicado.

“Me sinto honrado por receber esta isenção e não poderia estar mais entusiasmado com a oportunidade de competir no US Open deste ano, especialmente em Pinehurst, um lugar que significa muito” para o golfe.

Woods fará sua 23ª participação no Aberto dos Estados Unidos, torneio que venceu em 2000, 2002 e 2008.

“A história do Aberto dos Estados Unidos não poderia ser escrita sem Tiger Woods”, disse o diretor de campeonatos da USGA, John Bodenhamer, ao anunciar o convite especial oferecido ao astro do golfe.

