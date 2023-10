Tierry rompe com Tays Reis e cantora expõe desentendimento entre eles: ‘É ego’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2023 - 11:51 Para compartilhar:

Tays Reis usou o Instagram nesta segunda-feira, 30, para contar sua versão sobre o boato de que Tierry havia rompido profissionalmente com ela após uma discussão entre ele e Biel, marido da cantora. Segundo ela, a decisão do artista foi tomada no dia 17 de outubro, dois dias antes de se encontrarem na festa de Rodrigo Faro.

“Já tínhamos resolvido, cada um pro seu lado. […] Nesse dia da festa, ele ainda teve a cara de pau de chamar o Gabriel para falar disso. Ele que chamou o Gabriel, todo mundo viu. O Gabriel deu na lata: ‘Você foi um moleque com ela. Ela te esperou um ano da vida dela’. Foi a verdade. Fiquei um ano esperando. Só para vocês entenderem, a gente não tinha contrato, a gente não tinha nada veiculado”, explicou.

A cantora disse que o rompimento profissional foi por um “motivo fútil”. Segundo ela, Tierry não gostou de saber que Tays estava mantendo conversas com o produtor dele.

“A pessoa romper com alguém que estava se dedicando porque ela foi falar com o produtor, que nem fixo dele é, uma pessoa que produz para todo mundo. Por que eu não poderia produzir com essa pessoa? Me diga se isso não é ego“, declarou a cantora.

Tays, que disse que sonhava em trabalhar com Tierry, finalizou o desabafo destacando: “Sou fã do profissionalismo, mas a pessoa me decepcionou”.

