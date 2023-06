Tierry capota o carro uma semana depois de acidente de avião com a banda; cantor não se feriu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 20:55 Compartilhe

O cantor Tierry sofreu um acidente de carro neste sábado, 17, quando estava a caminho de um show em Caetanos, na Bahia. A assessoria de imprensa do cantor informou que ele não está ferido e que a apresentação de comemoração do trezenário de Santo Antônio seguiu normalmente.

O músico, que estava acompanhado de um amigo, perdeu o controle do carro que dirigia. O veículo rodou e capotou na estrada.

“Foi apenas um susto. Estão todos bem, Tierry e o amigo. A equipe não estava no carro”, informou a assessoria do artista.

Nesta segunda-feira, 19, ele tranquilizou os fãs nas redes sociais: “Oi gente, acabei de chegar em São Paulo e estou bem. Já fiz dois shows depois que aconteceu o acidente, mas, graças a Deus, não houve nada. Fui dirigindo o carro do meu amigo que foi lá pro hotel para poder ir ao show comigo e o carro faltou freio na curva”.

“Eu ainda consegui frear, mas tinha uma ribanceira e capotou. Infelizmente, passamos por dificuldades na estrada por causa da precariedade nas pistas, era completamente de barro. Não me deixei abalar. Estou com saúde e bem”, concluiu o sertanejo nos stories.

Acidente de avião da banda de Tierry

O susto aconteceu uma semana depois de outro incidente envolvendo a banda de Tierry. O avião que levava os músicos teve que fazer um pouso de emergência nesta segunda-feira, 12. A porta da aeronave abriu durante o voo. Ninguém saiu ferido.

O sertanejo não estava no avião que saiu de São Luís, no Maranhão, onde ele e a banda se apresentaram no mesmo dia. A porta traseira abriu por 20 minutos depois da decolagem e a aeronave precisou voltar para o aeroporto.

