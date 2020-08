Tiee se arrepende de show que causou aglomeração: “Desculpas, fui chamado a trabalhar’

O cantor Tiee se desculpou por show, com aglomeração, no boteco Capadócia, na Zona Norte da capital fluminense. O artista usou como justificativa o fato de estar seis meses sem trabalhar.

“Desculpas, mas fui chamado a trabalhar. Como todo brasileiro e brasileira, tenho meus compromissos, pessoas dependem de mim e do meu trabalho. Em um primeiro momento, eu fiz trabalho social para ajudar pessoas que direta ou indiretamente foram afetadas pelo vírus. Eu sei bem do que se trata, senti na pele. Mas chega uma hora em que tudo se ‘flexibiliza’, menos o meu trabalho”, disse o sambista.

Outro ponto utilizado pelo cantor foi as medidas tomadas pela prefeitura do Rio de Janeiro que já estão flexibilizando outros setores.

“Outros locais públicos apresentam aglomeração todos os dias, mas o problema é meu trabalho. Como diz o poeta ‘Sempre fui obediente?’, mas fui chamado ao trabalho, de onde vem o meu sustento e o de muitos que me acompanham. Minha intenção não foi desrespeitar ninguém, ofender ninguém, mas, novamente digo, fui chamado a trabalhar. O chefe de família falou mais alto. Desculpas!”, ressaltou.

A assessoria do cantor também informou em nova versão de Tiee sobre o caso que, o artista só concordou em realizar a apresentação se os responsáveis pelo evento garantissem as normas impostas pelas autoridades.

“Segundo foi informado pela produção do evento foi verificada temperatura, fornecido álcool em gel e exigido o uso de máscaras após a entrada ao local”, informou.

A página do evento no Facebook também anunciou que o estabelecimento iria “atender a todas as normas de segurança e saúde” contra o novo coronavírus. No entanto, nos vídeos que são vistos nas redes sociais é possível ver pessoas aglomeradas e sem máscaras.

Brasil,Bar Capadócia, Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2020, SHOW DO TIEÊ.

Essa fila é para comemorar os mais de 100 mil mortos ?

É bom sair a vacina e que seja eficaz porque senão a Covid-19 nunca irá embora do Brasil.(+) pic.twitter.com/IFg0QSiIlS — Thy Cesar (em 🏠) (@thyy_cesar) August 11, 2020

Boteco do rio lotado com show de Tiee pic.twitter.com/gpHlJLvhHg — douglas @campistapolemico (@campistap) August 11, 2020

Cantor foi diagnostica com Covid-19 em maio

Tiee foi diagnosticado com corona virus, no seu Instagram ele fala que o vírus acertou sua família em cheio…😪 força Tiee, que você e sua família se recupere logo. pic.twitter.com/CyZwJQgqYT — cantasamba ✊🏿✊🏾✊🏽 (@CantaSamba) May 8, 2020

“São mais de 15 dias nessa guerra contra esse vírus maldito que acertou minha família em cheio. Hoje é o meu melhor dia e só Deus sabe a força que tenho que fazer para falar simples palavras com vocês. Peço que orem por todos os meus, levem isso a sério porque é realmente devastador”, disse o cantor.

