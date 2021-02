Ticket Log: SP vende o combustível mais barato da região Sudeste

No Rio de Janeiro e em Minas Gerais são vendidos os combustíveis mais caros do Sudeste do País. Já São Paulo tem o combustível mais barato da região, enquanto, no Espírito Santo, foi registrado o maior recuo no preço do gás natural veicular (GNV) no último mês.

Esta é a conclusão do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) relativo a janeiro e formulado a partir de dados coletados durante os abastecimentos em 18 mil postos revendedores de combustíveis credenciados.

No Rio, os preços médios do litro da gasolina e do etanol no mês são de R$ 5,131 e de R$ 4,191, respectivamente. Em Minas Gerais, foram registrados valores médios de diesel S-10 de R$ 3,969.

Segundo o índice, o etanol paulista é o mais barato do Brasil. Mesmo com aumento de 0,65%, o combustível é comercializado a R$ 3,093 o litro, no Estado. Em Minas, onde é encontrado o segundo menor preço, o litro médio sai das bombas a R$ 3,404.

A Ticket Log apurou também que, em São Paulo e Minas Gerais, o etanol compensa em relação à gasolina. Enquanto, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a gasolina é mais vantajosa.

Na Região Sudeste, o único combustível que registrou baixa de preços, se comparado a dezembro, foi o GNV, puxado pela queda de 1,51% no Espírito Santo, onde é comercializado a R$ 3,323. A média do combustível na região é de R$ 3,254, a menor do País.

Veja também