Ticiane Pinheiro se declara para ex de Roberto Justus, Sacha Chryzman: ‘Amo e admiro’

Da Redação 09/04/2024 - 8:58

Ticiane Pinheiro não esconde a boa relação que mantém com a família do ex-marido, Roberto Justus. Nesta segunda-feira, 8, ela compareceu à festa de 6 anos de Arthur, filho de Ricardo Justus e neto do empresário, e fez alguns registros do momento.

Na ocasião, Ticiane tirou uma foto abraçada com Sacha Chryzman, ex-mulher de Justus e mãe de Ricardo e Fabiana Justus, que está em tratamento contra um câncer. Ao compartilhar a imagem, a apresentadora, declarou amor à amiga e desejou a cura da ex-enteada.

“Matando as saudades dessa super mãe e super avó que eu amo e admiro demais! Sacha, você é especial e merece só coisas boas na sua vida!!! A bonança vem. Temos fé! Te amo”, escreveu Tici.

Sacha também compartilhou o registro, e agradeceu: “Obrigada, Ticiane. Jajá estaremos comemorando todos juntos a cura total da nossa Fabiana”.