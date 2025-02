Ticiane Pinheiro lança linha exclusiva de autocuidado: ‘Com muito carinho’

Snoopy, o icônico personagem amado por gerações, é destaque em uma collab inédita com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Apaixonada pelo personagem desde a adolescência, a apresentadora e a Cia Beauty criaram uma linha completa de produtos para cuidados com a pele e lábios.

+Ticiane Pinheiro exalta sonho de estrelar filme, faz balanço de dez anos com Tralli e revela novo desejo sobre maternidade

+Ticiane Pinheiro declara amor e apoio à Fabiana Justus, ex-enteada diagnosticada com leucemia

“Snoopy é um personagem global icônico, sempre fui apaixonada, fez parte da minha infância e me traz lembranças maravilhosas, inclusive é o único desenho que sei desenhar até hoje, desde a minha infância”, entrega a mãe de Rafa Justus.

“São produtos lindos, de se apaixonar”, derrete-se ela.

A nova coleção chega com inovação e ingredientes cuidadosamente selecionados para oferecer hidratação, proteção e um toque especial de carinho aos seus momentos de autocuidado.

A linha Snoopy & Cia Beauty conta com Lip Gloss, com três opções: Banoffee, Torta de Amora e Mousse de Morango; Sérum Facial; Hidratante Corporal; Esfoliante Corporal; e Sabonete Facial. Cada produto da linha foi criado para transformar a rotina de cuidados em uma experiência relaxante e eficaz, trazendo o charme do Snoopy para o seu dia a dia.

Ticiane Pinheiro é uma das apresentadoras mais conhecidas do país e está há dez anos no comando do “Hoje em Dia”, da Record TV, emissora onde trabalha há 20.

Filha da Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, Tici é empresária, mãe de Rafaella Justus, 15, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, 69, e de Manuela, 5, com o jornalista César Tralli, com quem está casada há 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)