Ticiane Pinheiro explica relação entre sua caçula e Vicky, filha do ex-marido, Roberto Justus

Ticiane Pinheiro usou suas redes sociais para explicar a relação entre sua caçula, Manuella, fruto do casamento com o jornalista Cesar Tralli, com Vicky, filha de Ana Paula Siebert com Roberto Justus, ex-marido da apresentadora.

Em uma caixinha de perguntas no Instagram, Ticiane foi questionada se as pequenas eram amigas. Em resposta, a apresentadora publicou uma foto junto de Vicky e Manu, além de Rafaella Justus, fruto do relacionamento com Roberto, e escreveu: ‘Sim, elas se amam’.

A publicação de Ticiane ainda foi compartilhada por Ana Paula Siebert. “Fofas”, disse a atual esposa de Roberto Justus.

