Ticiane Pinheiro e César Tralli ganham homenagem no ‘Domingão’ e movimentam web

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 20:12 Para compartilhar:

Neste domingo, 9, Ticiane Pinheiro, César Tralli e Helô Pinheiro brilharam no painel de jurados da “Dança dos Famosos“, do “Domingão com Huck“. O trio protagonizou momentos familiares emocionantes e ganhou até homenagem do programa.

O jornalista chegou a cantar “Garota de Ipanema” com a sogra, que inspirou a canção original, e o cantor Léo Santana. Na sequência, ele ainda ganhou uma declaração da esposa: “Você é um ótimo genro, um ótimo pai, ótimo marido. Eu tenho um orgulho muito grande de você e da minha filha, que é uma coisa de outro mundo. Coisa mais linda e cheia de graça!”, disse Ticiane.

Veja:

Helô Pinheiro, César Tralli e Léo Santana cantando “Garota de Ipanema” no palco do #Domingão 🗣️🎶 pic.twitter.com/MY3iIykGi2 — gshow (@gshow) June 9, 2024

Além disso, Ticiane animou a plateia dançando o “quadradinho”. Vale lembrar que a apresentadora do “Hoje em Dia”, da Record TV, não aparecia na TV Globo desde 2022.

No X/Twitter, internautas vibraram: “Ticiane Pinheiro é a cara da Globo e do ‘É de Casa'”, escreveu um.

“Tralli e Ticiane Pinheiro merecem essa homenagem”, celebrou outro.