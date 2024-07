Ticiane Pinheiro descreve divisão de guarda da filha, Rafaella, com Roberto Justus

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 11:30 Para compartilhar:

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na terça-feira, 9, para contar como é feita a divisão da guarda de sua primogênita, Rafaella Justus, de 14 anos, com o empresário Roberto Justus.

Questionada por um internauta sobre o motivo de Rafa passar “tanto tempo com o pai”, Ticiane explicou: “A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo, o outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai”.

A apresentadora ainda esclareceu que, apesar de aparecer mais vezes nas redes sociais quando está com o empresário, Rafaella divide o tempo entre os pais de forma igualitária: “Ela acaba aparecendo mais para vocês quando está com o pai porque eles costumam fazer mais fotos com o fotógrafo deles e postam mais”.

Vale lembrar que Rafaella é a única filha do ex-casal Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Os dois foram casados entre 2006 e 2013. Atualmente, a apresentadora do “Hoje em Dia” é casada com o jornalista César Tralli — com quem tem a filha Manuella, de 4 anos.

Já Justus se tornou pai de Vicky, de 4 anos, de seu casamento com Ana Paula Siebert. Além das caçulas, ele tem Ricardo, 41, e Fabiana Justus, 37 — do casamento com Sasha Chryzman —, e Luiza, 31 — do namoro com Gisela Prochaska.