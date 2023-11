Ticiane Pinheiro confessa vontade de aumentar a família com César Tralli: ‘A gente tenta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 14:39 Para compartilhar:

Ticiane Pinheiro, 46, e César Tralli, 52, estão juntos há 9 anos e juntos tem uma filha, Manuella, de 4 anos. A pequena pode ganhar mais um irmão ou irmã em breve, pois segundo a apresentadora, o casal pretende aumentar a família.

No Instagram, nesta quarta-feira, 22, Ticiane foi questiona sobre o assunto por um internauta e confessou: “Pensar a gente pensar, tentar a gente tenta, conseguir é uma outra história”.

Manuella é a primeira filha do casal. Contudo, Ticiane também mãe de Rafaella, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o empresário Roberto Justus.

