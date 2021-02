Ticiane Pinheiro celebra 7 anos com Cesar Tralli: ‘Te amo’

Nesta terça-feira (23), Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro estão comemorando sete anos juntos. Para celebrar a data, a apresentadora postou uma foto dando um beijão no marido, com quem tem Manuella, de 1 ano e sete meses.

“Há 7 anos nos conhecemos. Há 7 anos senti o gosto do seu beijo. Há 7 anos vc me faz a mulher mais feliz do mundo. Há 7 anos que eu te amo. Feliz 7 anos juntos meu amor. Que a gente possa colecionar muito mais momentos marcantes e especiais como dessas fotos”, declarou Ticiane, que ainda postou outras fotos românticas com Tralli.

Recentemente, ao responder as perguntas de seus seguidores, a apresentadora revelou que pretende ter mais filhos com o jornalista. Ticiane também foi questionada se no dia a dia é uma pessoa ciumenta. “Já fui muito. Hoje amadureci e sou cuidadosa”, explicou.

Veja também