Tici Pinheiro se encanta com reencontro de Cesar Tralli com Rafa Justus: ‘Matando as saudades’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 7:30

A noite desta segunda-feira, 20, foi marcada por um reencontro para o jornalista Cesar Tralli, de 53 anos. O âncora da TV Globo tem um relacionamento bastante próximo da enteada, Rafaella Justus, de 14, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Nesta segunda, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar o momento do reencontro de Tralli com Rafa. Na foto, Tici escreveu: “Matando as saudades. Cesar estava sem ver a Rafa há duas semanas. Amo muito. E eu e a Manu sem ver a Rafa desde sexta”.

Tralli e Rafa ficaram sem se ver nas últimas semanas porque o jornalista estava viajando de férias e, no último final de semana, ele foi para o interior de São Paulo na companhia da esposa e da filha mais nova, Manuella, de quatro anos.

Rafa ficou de fora desta viagem porque foi ao aniversário de quatro anos da irmã caçula, Vicky, fruto do casamento de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. A comemoração ganhou ainda um toque a mais de emoção com uma surpresa preparada por Fabiana Justus.