Tiago Splitter assume como auxiliar de Gustavo De Conti na seleção de basquete

Tiago Splitter está de volta à seleção brasileira masculina de basquete. Campeão dentro da quadra, o ex-pivô agora irá ajudar o país fora dela. O auxiliar técnico do Brooklyn Nets, da NBA, assumirá como assistente de Gustavo De Conti no time nacional. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Nascido em Santa Catarina, Tiago Splitter deixou o Brasil em 2000 para jogar no Baskonia, da Espanha, tendo larga experiência na Liga ACB. Depois, foi contratado em 2010 pelo San Antonio Spurs, onde foi campeão da NBA em 2014, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar a liga americana de basquete.

Tiago Splitter se despediu das quadras em fevereiro de 2018, quando começou a sua transição. Em abril de 2018, foi contratado pelo Brooklyn Nets como olheiro. Pouco mais de um ano depois, em 2019, assumiu como um dos auxiliares do técnico Steve Nash na franquia de Nova York.

O agora assistente falou sobre a sensação de retornar para a seleção brasileira, desta vez com uma nova função. Tiago Splitter terá papel fundamental também acompanhando o dia a dia dos jogadores brasileiros que atuam na NBA.

“Para mim é um orgulho enorme estar na comissão técnica da seleção depois de muitos anos jogando como atleta. Poder ajudar o meu país na comissão técnica com o Gustavo De Conti. Acho que temos um grande desafio pela frente, mas com muita dedicação e muito orgulho estou entrando nessa comissão técnica e fazendo parte desse projeto. Agradecer também a confiança do Guy Peixoto, presidente da CBB, do Marcelo Pará, do Diego Jeleilate e do Gustavo De Conti por fazer parte dessa comissão”, citou.

Presidente da CBB, Guy Peixoto também falou sobre a chegada de Tiago Splitter para a comissão. “É uma grande felicidade ter o Tiago aqui conosco. E ficamos honrados que ele tenha aceito o convite para fazer parte da comissão técnica. Tiago fez história como atleta, na seleção brasileira, e também no basquete da Espanha e dos Estados Unidos. Será muito útil. Desejo toda a sorte do mundo para ele e toda a comissão técnica”, disse.

Tiago Splitter conquistou medalhas de ouro com a seleção brasileira no Sul-Americano de 2003, nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e nas edições de 2005, 2009 e 2011 da Copa América. Com o Brasil, ele também jogou o Mundial em quatro oportunidades (2002, 2006, 2010 e 2014) e os Jogos Olímpicos de Londres-2012.

