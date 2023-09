Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, chega bêbado e sujo em entrevista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 11:19 Compartilhe

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, voltou a gerar polêmica. Na tarde de segunda-feira, 4, ele chegou bêbado para a gravação do podcast do ‘Chupim’, da Metropolitana FM.

Na ocasião, o modelo ainda estava usando óculos escuros e uma camisa muito suja e foi obrigado a usar uma camiseta da rádio.

Durante o programa, Ramos se mostrou bem humorado, porém, com problemas de comunicação com falas perdidas, inacabadas e com limitação na linha de raciocínio, segundo informações do jornalista Gabriel Perline, do IG.

