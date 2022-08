Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, cobre tatuagem que fez há 1 mês com nome dela

Da Redação 12/08/2022 - 1:59 Compartilhe

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe do craque do PSG e da seleção brasileira Neymar, cobriu a tatuagem que fez há cerca de um mês com o nome dela.

O modelo e influenciador publicou um vídeo em seus stories do Instagram nesta quinta-feira (11) em que mostra o local onde antes se lia “Nadine” coberto por um desenho de lobo, na costela.

Há pouco menos de um mês, Tiago apareceu em um vídeo do tatuador que realizou o trabalho mostrando o nome da mãe de Neymar em seu corpo.

“Fale bem ou fale mal, mas continuem falando de mim. Meu nome não sai da cabeça de vocês. Enquanto vocês estão falando, eu estou ganhando. A opinião de quem não gosta de mim não vale de nada”, disse à época.

Tiago e Nadine viveram um romance cheio de idas e vindas em 2020. Após o término, ele começou aderiu às plataformas de conteúdo erótico.