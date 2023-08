Tiago Pavinatto é demitido da Jovem Pan após se recusar a pedir desculpas para desembargador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 9:35 Compartilhe

Na noite desta terça-feira (22), a Jovem Pan demitiu o jornalista Tiago Pavinatto, apresentador do programa ‘Linha de Frente’ e comentarista de ‘Os Pingos nos Is’. A ação da empresa acontece após o escritor se recusar a pedir desculpas a um desembargador após chamá-lo de “vagabundo e tarado” durante uma atração que comanda. As informações são do portal F5.

As ofensas de Pavinatto contra o desembargador Airton Vieira, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), foram proferidas na segunda-feira (21). O xingamento do apresentador aconteceu logo após uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos.

Após a declaração de Tiago, a direção da Jovem Pan pediu para que o apresentador se desculpasse, o que acabou não acontecendo. Além de não atender ao pedido da empresa, Pavinatto ainda se exaltou ao comentar o episódio.

“A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Airton Vieira e eu não vou fazer. E eu deixo claro aqui: eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo, e ainda chama a vítima, de 13 anos de idade, de vagabunda”, começou Pavinatto.

“Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer, me desculpem. Não tem mais clima. Falar de criança acaba comigo. Espero que amanhã eu volte pra cá”, completou o apresentador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias