Tiago Nunes vê Ceará em ‘evolução’ sob o seu comando Treinador analisou o desempenho do time e gostou do que viu no empate sem gols diante do Peixe

Na noite do último sábado, o Ceará recebeu a visita do Santos na Arena Castelão e ficou no empate por 0 a 0, placar que pouco agrega na situação do Vozão.

Em seu segundo jogo no comando do Alvinegro, o técnico Tiago Nunes garante que viu evolução dos seus atletas e prevê uma melhora nos próximos jogos.

‘Penso que a equipe teve evolução. Foi apenas o segundo jogo sob o meu comando, treinando com as semanas cheias, então a equipe já apresentou comportamentos defensivos, uma boa compactação, com tempo de subida de pressão também qualificado. Foram tomadas muitas bolas no campo de defesa do adversário. Tivemos alguns momentos de construção desde a defesa. Enfrentamos o Santos, mas tivemos mais finalizações, voluma de jogo e chances de gol que o adversário. São muitos pontos positivos e, a partir disso, vamos ganhando ritmo e entrosamento’, analisou.

Com o empate dentro de casa, o Ceará aparece na 12ª colocação, com 25 pontos conquistados. O próximo rival é a Chapecoense, novamente na Arena Castelão.

